"Гарантированный покупатель" отсудил у "Укрэнерго" более 600 миллионов

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Суд частично удовлетворил иск государственного предприятия "Гарантированный покупатель" к "НЭК "Укрэнерго" и решил взыскать в пользу истца 614 миллионов гривень.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда города Киева, сообщает Finbalance.

Из общей суммы 215,7 млн грн приходится на штраф, 193,1 млн грн – пеню, 65,65 млн грн – 3% годовых, 138,9 млн грн – индекс инфляции.

Свои исковые требования "ГарПок" мотивировал тем, что за период март-апрель 2020 года "Укрэнерго" нарушило договор о предоставлении услуг по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников.

Параллельно Хозсуд Киева рассматривает иск "ГарПока" к "Укрэнерго" о взыскании 25,7 млрд грн. При этом "Укрэнерго" озвучило претензии на 2,1 млрд грн.

Тариф "Укрэнерго" за передачу электроэнергии должен покрывать недостачу средств "ГарПока" для выплат производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу.

По данным "ГарПока", на 20 июля задолженность "Укрэнерго" перед ним, которая является источником расчетов по "зеленому" тарифу, составила 18,7 млрд грн.