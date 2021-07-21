Бизнес возвращается в офисы после карантина – исследование

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В течение первого полугодия 2021 года наблюдается снижение среднего уровня вакантности в бизнес-центрах с 11,5% до 11,1% благодаря активизации спроса и несмотря на объем нового предложения офисных помещений.

Об этом говорится в результатах исследования консалтинговой компании Colliers Ukraine.

Показатель вакантности в бизнес-центрах А класса снизился с 10,8% в начале года до 10,6%. Вакантность в зданиях класса снизилась с 11,6% до 11,3% соответственно.

Аналитики зафиксировали умеренный рост арендных ставок на офисные помещения по результатам первого полугодия 2021 года.

Самая высокая базовая арендная ставка остается на уровне 26 долларов/м²/месяц, как и в 2020 году. В "А классе" имел место рост нижнего предельного показателя: с 18 долларов/м²/месяц до 19 долларов/м²/месяц.

В "В классе" диапазон арендных ставок изменился с 11-19 долларов/м²/месяц в 2020 году до 12-20 долларов/м²/месяц в первом полугодии 2021 года.

"Глобально, несмотря на COVID-19, компании не собираются отказываться от работы в офисах... Такие международные компании как Google, Apple, Amazon, Facebook отмечают необходимость физического присутствия в офисах для эффективной командной работы, особенно что касается развития новых проектов", – говорится в результатах исследования.

Общий объем поглощения офисных помещений по итогам первого полугодия 2021 года составил около 60 тыс м², что на 66% выше аналогичного показателя в первом полугодии 2020 года (40 тыс м²).

Наиболее активными в части аренды офисных помещений были компании из IT-сектора, доля в структуре спроса которых составляет 64% (~ 40 тыс м²). Компании в сфере FMCG заняли около 10% (~ 5 тыс м²) в структуре общего спроса.

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Экономическая правда