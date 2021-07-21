"Укрзализныця" купила новые эскалаторы для центрального вокзала в Киеве

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Филиал "Вокзальная компания" АО "Украинская железная дорога" 12 июля заключил договор с компанией "Мицуи Украина" на закупку двух эскалаторов стоимостью 13,08 миллиона гривень.

Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Единственным конкурентом "Мицуи Украина" в торгах на тендере ожидаемой стоимостью 15,58 млн грн было ООО "Скай Кэпитал Групп". Обе фирмы являются продавцами оборудования китайского производителя HansonLift (Suzhou) Co. Ltd и конкурировали на аукционе с одной моделью эскалатора.

Компанию "Инструментальный завод" (структура "Крюковского вагоностроительного завода") не допустили к торгам из-за недостатков в документации.

Фирма требовала отменить закупку из-за связи допущенных участников, поскольку предоставленные ими письма от компании-производителя HansonLift вполне идентичны, не содержат даты подписания, а автором электронных копий этих писем указан один и тот же человек.

Однако заказчик это обращение проигнорировал и 1 июля провел аукцион с участием двух дилеров китайцев. Подряд получила компания "Мицуи Украина" с дисконтом в 16% за 13,08 млн грн.

Из них 11,94 млн грн – это непосредственно стоимость двух эскалаторов, остальное – затраты на дополнительные работы по демонтажу существующих эскалаторов, изготовление и получение технических и разрешительных документов.

Эскалаторы поставят в здание Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский.

Согласно требованиям заказчика, поставщик обязан кроме доставки и монтажа новых эскалаторов обеспечить демонтаж и доставку к месту хранения предыдущих, провести ревизию деталей старого оборудования, а также взять на себя разработку и утверждение проектной и разрешительной документации, в том числе изготовление паспорта по объекту культурного наследия, документации к охранному договору и тому подобное.

Все задачи подрядчик должен выполнить за девять месяцев с даты заключения сделки.

"Мицуи Украина" с уставным капиталом в 2 млн гривен зарегистрирована в Киеве в 2017 году, основной специализацией компании указана неспециализированная оптовая торговля. Владельцем и руководителем единолично выступает Юрий Воронин.