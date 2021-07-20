Курс валют: гривня стабильна к доллару и евро
Вторник, 20 июля 2021, 19:15
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 21 июля на уровне 27,22 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро не изменился – 32,03 грн.
Напоминаем:
20 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанке установились на уровне 27,20 - 27,22 гривни.
20 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,22 гривни.
Экономическая правда
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