Курс валют: гривня стабильна к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 21 июля на уровне 27,22 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро не изменился – 32,03 грн.

Напоминаем:

20 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанке установились на уровне 27,20 - 27,22 гривни.

20 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,22 гривни.

Экономическая правда