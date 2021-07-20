Почти 1 миллиард субвенции: в Кабмине хотят закупить ноутбуки для 60 тысяч учителей

Unsplash

Минцифра и Минобразования в этом году планируют обеспечить ноутбуками более 60 тысяч учителей - в госбюджете предусмотрено 1 млрд грн на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования, в частности, 980 млн грн выделены именно на приобретение ноутбуков.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Благодаря этой субвенции учителя смогут сделать процесс обучения более современным и доступным. Пандемия изменила образовательный процесс - уроки из классов перешли в зум-конференции. Однако, к сожалению, не у всех учителей была техническая возможность обучать детей в таком формате", - заявляют в министерстве.

"Уже в этом году мы обеспечим более 60 тысяч учителей качественной техникой. Эта инициатива сейчас - одна из приоритетных, над которой мы работаем совместно с МОН. Продолжаем цифровизировать образовательную сферу.

Электронные журналы и дневники, онлайн-конференции, презентации на уроках - это будущее образования. Наша цель - сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей", - заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В приказе МОН прописаны требования к технике. Это гарантия того, что компьютеры будут высокого качества.

С учетом софинансирования и ожидаемой стоимости ноутбука в 20 тыс грн планируется закупка более 60 тыс ноутбуков по этой субвенции. Такая стоимость рассчитана по результатам консультаций с вендорами и после анализа рынка", - пояснили в Минцифры.

"Все инициативы, которые мы реализуем в диджитализации образования, направлены на организацию надлежащего образовательного процесса в условиях пандемии. Важно, чтобы учителя имели возможность пользоваться современными гаджетами в своей повседневной работе. МОН уделяет значительное внимание своевременной и всесторонней методической поддержке учителей с целью оперативного освоения ими новых цифровых навыков.

В этом году совместными усилиями нам удалось предусмотреть в государственном бюджете целевые средства для поддержки наших учителей. Сейчас ожидаем от областей слаженной работы по организации закупочных процедур, чтобы учителя быстрее получили ноутбуки. Для этого МОН и Минцифра подготовили письмо-разъяснение для областей, где четко описано, как реализовать эту субвенцию", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В апреле было принято постановление, в котором определены порядок и условия распределения субвенции. Использовать субвенцию можно будет на основе софинансирования:

70% - за счет субвенции, 30% - за счет местных бюджетов для г. Киева, областных бюджетов и бюджетов территориальных общин, где население составляет более 40 тысяч человек;

90% - за счет субвенции, 10% - за счет местных бюджетов для городских территориальных общин, где численность населения составляет менее 40 тысяч человек;

95% - за счет субвенции, 5% - за счет местных бюджетов для сел, поселков, горных населенных пунктов и городов на линии соприкосновения.

Компьютеры закупят на 24 области и г. Киев.

Процесс можно будет отслеживать с помощью специального дашборда.

Экономическая правда