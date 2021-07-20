Для перевозчиков запустили платформу, где можно получить необходимые разрешения

unsplash

Укртрансбезопасности запустила кабинет перевозчика - там можно получить разрешение на международные перевозки с бесплатным бронированием.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Так, первым этапом запуска системы станет предотвращения коррупционных рисков во время заказа, выдачи и учета разрешений на международные перевозки. Платформа вводит прозрачное распределение документов онлайн.

В публичном доступе будет информация о всех выданных, имеющихся и использованных разрешений на международные перевозки как на пунктах выдачи, так и на складе Укртрансбезопасности.

Также будет отменена плата за бронирование разрешений. "Поскольку это предоставлением административных услуг, остается только оплата админсбора, как и при предоставлении всех услуг", - пояснили в ведомстве. С 19 июля бронирования разрешений на международные перевозки стало бесплатным.

Кроме того платформа откроет доступ к конкурсу по распределению книг ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта) и в разрешений на осуществление пассажирских перевозок. А также через систему введут учет разрешительных документов через штрих-коды и круглосуточное видеонаблюдение на пунктах выдачи разрешений.

Экономическая правда





