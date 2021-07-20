Самый богатый человек мира летит в космос: детали путешествия и где смотреть

Джефф Безос фото blue origin

Миллиардер Джефф Безос во вторник, 20 июля с своей компанией Blue Origin полетит в космос на борту своей ракетно-капсульной системы New Shepard, процесс будут транслировать в Youtube.

Об этом сообщает Reuters.

Американский миллиардер начнет свое путешествие продолжительностью 11 минут с площадки в Западном Техасе, недалеко от Ван Хорна. Безос должен пролететь около 100 км в рамках первого в мире беспилотного космического полета с гражданским экипажем.

New Shepard высотой 18 м и шириной 4 м является многократным космическим аппаратом. Бустерная установка поднимает герметичное пассажирское судно на высоту около 76 км. Импульс преподносит капсулу вверх в космос. После этого она опускается на землю под тремя парашютами. Ракета-носитель тоже возвращается домой.

Кроме Безоса на New Shepard в космос летят его брат и руководитель акционерного капитала Марк Безос, а также пилотесса Уолли Фанк (82 года) и голландец Оливер Деймен (18 лет). Последние станут старейшим и самым молодым человеком, побывавшим в космосе.

Фанк была одной из женщин, которые в начале 1960-х готовились стать астронавткой NASA, но которой отказали из-за их гендера. Касательно Деймена, планировалось, что в космос полетит его отец Джо, основатель и глава компании Somerset Capital Partners, который приобрел билет за почти 28 млн долл. Но потом Джо передал место сыну.

New Shepard отправится в космос в 8 утра по Центральным времени (16:00 по Киеву). Официальная трансляция начнется на Youtube в 14:30 по Киеву.

Безос стал вторым миллиардером после Ричарда Брэнсона, который отправился в космос в течение июля. Больше о "гонках" читайте в статье ЭП:

Космический туризм от Брэнсона, Безоса и Маска: чем они отличаются и когда подешевеет билет в космос

Экономическая правда





