Украина и Кувейт возобновляют прямое авиасообщение

Кувейтская авиакомпания возобновляет Jazeera Airways прямое авиасообщение с Украиной с 13 июля, запускается прямой авиарейс Эль-Кувейт - Киев.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник.

"Впервые за много лет запускается прямой авиарейс Эль-Кувейт - Киев. Активизация деловых контактов и увеличения количества иностранных туристов в Украине - среди приоритетов украинской дипломатии на экономическом направлении.

Надеюсь, что уже в ближайшее время, после ослабления карантинных ограничений в Кувейте, украинские туристы также смогут посетить эту страну", - сказал Сеник.

Рейсы авиакомпании Jazeera Airways будут выполняться дважды в неделю. Из Кувейта в Киев будут летать во вторник и пятницу. Из Киева в Кувейт - в среду и субботу.

Проверить условия въезда в Кувейт можно на сайте МИД Украины: tripadvisor.mfa.gov.ua.

Сейчас в связи с карантинными ограничениями запрещен въезд граждан Украины в Кувейт, даже если они оформили визу. Новый авиамаршрут ориентирован на жителей Кувейта.

Экономическая правда