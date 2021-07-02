Уничтожение биоразнообразия будет стоить миру 2,7 триллиона долларов ежегодно

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Мировая экономика из-за уничтожения биоразнообразия может терять около 2,7 триллиона долларов ежегодно до 2030 года из-за влияния на рыбное продовольствие и древесину из леса.

Об этом говорится в расчетах Всемирного банка, сообщает Bloomberg.

В то же время, отметили в ВБ, имеющиеся экономические прогнозы слишком оптимистичны, ведь они не учитывают потери, которые экология переживает сейчас.

По базовому сценарию мир потеряет около 46 млн гектаров сельхозземель, а запасы рыбы будут продолжать сокращаться. При условии выполнения так называемого плана 30*30, предусматривающего консервацию 30% земель планеты, мировая экономика все равно сократится – но лишь на 0,1%.

При наихудшем сценарии, если мир достигнет критической точки, когда страны не смогут адаптироваться к шоку для экосистем, глобальная экономика будет сокращаться на 2,3% ежегодно.

Для сравнения, в прошлом году мировая экономика сократилась на 3,3% из-за пандемии, что стало худшим спад мирного времени со времен Великой депрессии по данным МВФ.

Экономики развивающихся стран особенно пострадают, поскольку они больше зависят от сырья и товаров и услуг, связанных с экосистемами. Всемирный банк заявил, что в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии реальный ВВП будет сокращаться на 9,7% ежегодно и на 6,5% соответственно.

Экономическая правда