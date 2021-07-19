Запасы угля на складах ТЭС упали на четверть за месяц – "Укрэнерго"

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С 24 июня запасы угля на складах ТЭС сократились на 24% – до 1,05 миллиона тонн.

Об этом сообщает пресс-служба оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго".

"В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится на 12,5% меньше, чем должно быть на 19 июля. При этом объем антрацитового угля на складах ТЭС с 24 июня вырос на 6% – до 248 тыс. тонн, а газового – наоборот уменьшился на 30,4%, до 799 тыс. тонн", – отмечается в сообщении.

При этом производство электроэнергии ТЭС 12-18 июля по сравнению с предыдущей неделей выросло на 19% – с 730 млн кВт-ч до 867 млн кВт-ч.

"Это связано со значительным увеличением потребления в энергосистеме (+5,7% по сравнению с предыдущей неделей) и с тем, что вся доступная на сегодня мощность АЭС подключена к сети (другие энергоблоки находятся в плановых ремонтах), а также ограничена возможность значительного увеличение мощности ГЭС", – пояснили в "Укрэнерго".

Так, максимальное производство ТЭС было 16 июля (134,3 млн кВт-ч) – в день наибольшего потребления за месяц (410 млн кВт-ч).

"При этом доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей выросла на 3% и составила 30%. В аналогичный период прошлого года (13-19 июля 2020), доля ТЭС составляла 23%. Однако, в прошлом году была высокая доля генерации ТЭЦ и других – 9%, тогда как в этом году – только 3%. Таким образом, доля ТЭЦ и ТЭС практически не изменилась – 32% против 33% в этом году", – уточнили в компании.

В то же время в течение недели наблюдалось увеличение количества блоков ТЭС и ТЭЦ, которые, по заявкам производителей, отключены для проведения аварийного ремонта и тех, которые не могут работать из-за отсутствия топлива.

При этом импорт электроэнергии в "ОЭС Украины" из России и Беларуси не осуществлялся, диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" также не активировал аварийную помощь в ОЭС Украины из России или Беларуси.

Экономическая правда