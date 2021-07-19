Норвегия заявила о причастности к кибератаке хакеров из Китая

В Норвегии сообщили, что кибератака на парламент 10 марта 2021 года была осуществлена из Китая.

Об этом сообщает Reuters.

"Это серьезный инцидент, затронувший наш важнейший демократический институт... Власти Китая должны принять меры для предотвращения таких атак", - заявила министр иностранных дел Ине Эриксен Сорейде.

Расследование разведки продемонстрировало, что атака была осуществлена с территории Китая благодаря уязвимости в программном обеспечении Microsoft (MSFT.O). Министр отметила, что в ЕС и в компании Microsoft подтвердили этот вывод.

Глава МИД Норвегии отметила, что в связи с этим в ведомство был вызван посол Китая для обсуждения инцидента.

В середине октября 2020 года Сорейде заявила, что за августовской хакерской атакой на норвежский парламент стоит Россия.

Европейская правда