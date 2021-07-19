Исполнительная служба взыскала 360 миллионов задолженности по зарплате

Органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали с начала года 360,3 миллионов гривень задолженности по заработной плате.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

"С начала 2021 года органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали 360,3 млн грн. Задолженность по выплате зарплаты полностью погашена 26 126 работникам", - говорится в сообщении.

В то же время, в течение прошлой недели в пользу 396 работников было ГИС взыскано 4,7 млн грн. задолженности по заработной плате.

"Наибольшую сумму - 1,5 млн грн - взыскано органами Государственной исполнительной службы в Запорожской области с коммунального предприятия "Бердянскводоканал" Бердянского городского совета в пользу 271 работника. Средства взысканы со счетов должника. Первое исполнительное производство открыто в июне 2021 года", - говорится в сообщении.

Также 563,7 тыс. грн взысканы с коммунального предприятия "Предприятие коммунальной собственности" Энергодарского городского совета. Благодаря органам Государственной исполнительной службы в Запорожской области зарплату получили 15 работников. Средства погашены за счет реализации имущества должника. Документы предъявлены к исполнению в 2019 году.

Органы Государственной исполнительной службы во Львовской области взыскали с Общества с дополнительной ответственностью "Бориславский экспериментальный леварно-механический завод" 559,2 тыс. грн в пользу 18 работников. Средства получены за счет реализации имущества должника.

Как сообщалось, с начала года органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали 3,1 млрд грн алиментных платежей.

Экономическая правда