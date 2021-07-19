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Киевский Житний рынок сдают в аренду, в КГГА назвали условия

Понедельник, 19 июля 2021, 16:40
 
Житний рынок
фото The Village Украина

Житний рынок на Подоле в Киеве будет сдан в аренду частным владельцам при условии, что на первом этаже оставят продуктовый рынок.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Город принял решение сдать часть площадей Житнего рынка, который является коммунальным имуществом, в аренду частным владельцам", - говорят в Департаменте предпринимательства и развития промышленности.

Житний рынок - один из старейших рынков столицы. Его помещение было построено в 1980 году. В департаменте говорят, что после более 40 лет эксплуатации здание требует капитальной реконструкции.

"Главное требование к арендатору - на первом этаже Житнего рынка должен работать рынок для традиционной торговли продуктами питания. Должны быть оборудованы современные и комфортные для покупателей и предпринимателей торговые места ", - назвали одно из условий аренды в КГГА.

Также потенциальный арендатор будет определен через аукцион Prozorro по принципу наибольшей ставки. Задача арендатора - привлечь инвестиции на реконструкцию помещения рынка.

Экономическая правда

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Киев КГГА

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