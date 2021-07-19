В "Дие" появится удостоверение участника боевых действий

пресс-служба минцифры

В октябре Минветеранов планирует интегрировать удостоверение участника боевых действий в Дию.

Об этом сообщает Минветеранов со ссылкой на слова заместителя министра Владимира Левчука.

"После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг"Дия". Кроме того, в приложении будут не только удостоверение участника боевых действий, а всех категорий, которыми мы занимаемся", – пояснил он.

Также, продолжил Левчук, Минветеранов разрабатывает концепцию и обрабатывает реализацию льготного электронного билета, который реализуют с помощью "Дии".

По его словам, ведомство работает над запуском онлайн-платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), которая даст защитникам Украины равные возможности для создания собственного бизнеса.

"Мы хотим объединить ряд онлайн-платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам", - добавил Левчук.

Экономическая правда





