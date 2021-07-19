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Госпродпотребслужба в сентябре перейдет в управление Минагрополитики

Понедельник, 19 июля 2021, 12:10
 
Роман Лещенко
фото: эп

Госпродпотребслужба в сентябре будет передана в подчинение Минагрополитики - разрывать функционал на несколько министерств не планируют.

Об этом заявил министр агрополитики Роман Лещенко на встрече с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, передает пресс-служба Ассоциации.

"В контексте Госпродпотребслужбы было отмечено, что она будет в полной мере передана в подчинение Минагрополитики. Разрывать функционал на несколько министерств не планируется. Полный процесс передачи запланирован на сентябрь этого года", - говорится в сообщении.

Также на встрече обсудили разделение полномочий МЭРТа и Минагро.

"Было сообщено, что профильными для Минагро остаются растениеводство, животноводство, переработка, направления, связанные с орошением - садоводство и т.п.

Кроме того, развитие зеленого туризма, виноградарство, аквакультура, сельскохозяйственное машиностроение. На вопрос о приоритетных законопроектех министр сообщил, что важны инициативы по орошению, сохранению почв, государственной поддержки, фонда частичного гарантирования кредитов для малого и среднего бизнеса, внедрения дополнительных финансовых инструментов для капитализации аграрного сектора, решение по земельному банку и т.д.", - добавили в ассоциации.

Экономическая правда

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Минагрополитики Госпродпотребслужба ЕБА

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