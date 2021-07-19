Нефть дешевеет на фоне решения ОПЕК + об увеличении добычи

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Цены на нефть 19 июля снижаются после решения ОПЕК + об увеличении добычи.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на портале Investing.com.

По состоянию на 10:37 (по Киеву) сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались по 72,44 долл (-1,56%).

В то же время фьючерсы на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX снизились до 70,36 долл за баррель (-1,68%).

При этом, предыдущие торги завершились на уровне 73,59 и 71,81 долл соответственно.

Напомним:

Страны ОПЕК + договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тысяч б/с в месяц.

Экономическая правда