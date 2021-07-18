ОПЕК + встречается, чтобы договориться об увеличении поставок нефти по мере роста цен

Источник: reuters

Министры ОПЕК + встретятся в воскресенье, чтобы договориться о скором усиления поставок нефти для решения стремительных цен на нефть по мере восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

Об этом пишет reuters.

Группа, в которую входят страны ОПЕК и такие союзники, как Россия, в начале этого месяца не смогла решить споры по новой политики выпуска нефти между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

в прошлом году OPEC + договорился о рекордном сокращении добычи почти на 10 млн баррелей в сутки для преодоления падения спроса, вызванного пандемией, и постепенно уменьшило их до примерно 5,8 млн.

Группа планировала уменьшить сокращение еще на 2 миллиона баррелей в сутки с августа по декабрь 2021, поскольку цены на нефть поднялись до 2-летних максимумов.

Источник в ОПЕК + сообщил агентству Reuters в воскресенье, что ключевые производители ОПЕК + уже достигли предварительного соглашения по постепенному увеличению добычи нефти в декабре 2021 и продолжение общего пакта до конца 2022 года, однако некоторые детали еще не согласованы.

"Хотя Эр-Рияд и ОАЭ поддерживали немедленное увеличение объемов производства, ОАЭ возражали против идеи Саудовской Аравии продолжить общий пакт управления поставками в декабре 2022 с текущего плана прекратить его действие в апреле 2022 года", - говорится в сообщении.

ОАЭ утверждали, что хотят увеличить квоту выпуска, если пакт будет продолжено.

По данным трех источников агентства в ОПЕК +, в воскресенье на повестке дня будет также выше квота выпуска для ОАЭ и, возможно, для других членов, таких как Ирак и Кувейт.

"Производители должны решить, когда будут установлены те более высокие квоты производства, известные как базовые линии. Источники сообщили агентству Reuters, что в ОАЭ с апреля 2022 может быть увеличено его базовый уровень до 3,65 млн баррелей в сутки с нынешних 3,168 млн", - говорится в материале.