Только гибрид и электро: Peugeot с 2025 года не будет выпускать авто с ДВС

Peugeot с 2025 года перестанет выпускать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

Об этом пишет autonews.

Французская компания полностью перейдет на гибридные и электрические силовые установки.

Издание сообщает, что сейчас у Peugeot есть несколько гибридных версий стандартных моделей. В частности, полностью гибридные версии есть у обновленного кроссовера Peugeot 3008 C, седана 508 и 508 SW.

Также недавно в продаже появился хэтчбек и универсал 308 нового поколения. Покупателям предлагают гибридные версии.

"Что же касается электромобилей, то у Peugeot сейчас есть две такие модели. Это супермини e-208 и кроссовер e-2008. Они созданы на платформе eCMP. На этой платформе созданы многие модели концерна Stellantis, включая Opel Corsa-e / Mokka-e, DS3 Crossback E-Tense и Citroen e-C4", - отметили в издании.