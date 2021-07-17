Аналитики указали на недостатки закона о трансформации "Укроборонпрома"
По словам аналитиков по вопросам корпоративного управления KSE, в законе № 3822 о реформировании государственных оборонных предприятий есть нормы, которые могут создавать риски с точки зрения эффективного внедрения руководства ОЭСР.
Об этом говорится в публикации Soe Weekly ЭП.
По их словам, принятая редакция Закона является лучше редакции, которая была проголосована в первом чтении.
Однако, есть нормы закона, которые все еще могут создавать риски с точки зрения эффективного внедрения Руководства ОЭСР по корпоративному управлению государственными предприятиями
- Министерство стратегических промышленностей выдвигает представителей государства в наблюдательный совет "Укроборонпрома". Учитывая роль Министерства как законодателя, это может привести к конфликту с Кабинетом Министров, выполняющий роль владельца "Укроборонпрома".
- Количество независимых членов наблюдательного совета "Укроборонпрома" составит не менее одной трети, но не более половины от состава наблюдательного совета. Этого может быть недостаточно, чтобы гарантировать независимость наблюдательного совета от владельца и разработчика политики.
- Непонятно, почему только граждане Украины могут быть независимыми членами наблюдательного совета "Укроборонпрома", тогда как граждане любой другой страны (кроме страны, которую признано агрессором - сейчас России) могут выполнять в наблюдательном совете функции представителей государства.
Напоминаем:
Верховная Рада приняла законопроект № 3822 о реформировании государственных оборонных предприятий. Законопроект закладывает основы для трансформации "Укроборонпрома".
Послы G7 приветствовали принятие закона и призвали к его быстрому и тщательного внедрения, чтобы минимизировать коррупционные риски.
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