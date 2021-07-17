Аналитики указали на недостатки закона о трансформации "Укроборонпрома"

По словам аналитиков по вопросам корпоративного управления KSE, в законе № 3822 о реформировании государственных оборонных предприятий есть нормы, которые могут создавать риски с точки зрения эффективного внедрения руководства ОЭСР.

Об этом говорится в публикации Soe Weekly ЭП.

По их словам, принятая редакция Закона является лучше редакции, которая была проголосована в первом чтении.

Однако, есть нормы закона, которые все еще могут создавать риски с точки зрения эффективного внедрения Руководства ОЭСР по корпоративному управлению государственными предприятиями

Министерство стратегических промышленностей выдвигает представителей государства в наблюдательный совет "Укроборонпрома". Учитывая роль Министерства как законодателя, это может привести к конфликту с Кабинетом Министров, выполняющий роль владельца "Укроборонпрома".

Количество независимых членов наблюдательного совета "Укроборонпрома" составит не менее одной трети, но не более половины от состава наблюдательного совета. Этого может быть недостаточно, чтобы гарантировать независимость наблюдательного совета от владельца и разработчика политики.

Непонятно, почему только граждане Украины могут быть независимыми членами наблюдательного совета "Укроборонпрома", тогда как граждане любой другой страны (кроме страны, которую признано агрессором - сейчас России) могут выполнять в наблюдательном совете функции представителей государства.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла законопроект № 3822 о реформировании государственных оборонных предприятий. Законопроект закладывает основы для трансформации "Укроборонпрома".

Послы G7 приветствовали принятие закона и призвали к его быстрому и тщательного внедрения, чтобы минимизировать коррупционные риски.