В НБУ рассказали которых банкнот и монет больше всего в обращении

В Национальном банке рассказали, что среди банкнот больше всего номиналом 200 гривен, а среди монет - номиналом 10 копеек (24,4% и 29% от общего количества в обращении соответственно).

Об этом сообщает регулятор на facebook.

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (73,8 млн шт. или 2,5% от общего количества банкнот в обращении), а монет - номиналом 10 гривен (48,2 млн шт. или 0,4% от общего количества монет в обращении).

В обращении остается 452,1 млн шт. "золотистых" одногривненвих монет. Они пока является действительным платежным средством, ими можно свободно расплатиться, но постепенно НБУ выводит их из обращения.

"То есть те "золотистые" одногривневые монеты, во время инкассации будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот. Постепенно в обороте их будет становиться все меньше. Зато их место будут занимать соответствующие "серебристые" оборотные монеты", - пояснили там.

В НБУ добавили, что на 1 июля 2021 на одного украинца приходилось 71 банкнот и 156 разменных и платежных оборотных монет ( пол года назад, на 1 января 2021 - 72 и 149 шт. соответственно).