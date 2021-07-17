Китай начал торговать квотами на углекислый газ
Китай начал онлайн-торговлю квотами на выбросы углекислого газа.
Об этом сообщает агентство "Синьхуа", передает "Интерфакс-Украина".
Данный шаг был предпринят в целях оказания содействия сокращению выбросов СО2, заявило министерство экологии и окружающей среды КНР.
Торги стартовали на Шанхайской экологической и энергетической бирже с котировкой 48 юаней за тонну ($7,4). К закрытию рынка цена поднялась до 51,23 юаня ($7,92), то есть на 6,7%. За день были заключены сделки с объемом квот 4,1 млн тонн на общую сумму 210 млн юаней ($32 млн), по данным Shanghai Securities News.
Китайский рынок можно назвать крупнейшим в мире по масштабу охватываемых им выбросов парникового газа, отмечает "Синьхуа".
Торговля квотами - это процесс купли и продажи разрешений на выброс СО2 и других парниковых газов. Получив распределенные квоты, предприятия могут продавать излишние объемы другим компаниям, которые в них нуждаются.
Напоминаем:
Торговля квотами направлена на создание рыночного механизма контроля за выбросами парниковых газов. Также она послужит важным фактором для целей Китая по достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua