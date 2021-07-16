Проект системы мониторинга олигархов представят до 7 сентября – Данилов

пресс-служба офиса президента

Президент и Совет нацбезопасности поручили органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить для обсуждения проект системы мониторинга олигархов.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил по итогам заседания совета 16 июля.

"Поручили Аппарату Совета нацбезопасности, членам СНБО, Антимонопольному комитету, Службе безопасности, всем органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить проект системы мониторинга тех людей, которых мы с вами привыкли называть олигархами", - сообщил он.

Данилов добавил, что "система мониторинга будет понятна, и все будут понимать, чем именно будет эта система мониторинга и кого она коснется".

По словам секретаря, общественности будет до 7 сентября (до начала новой сессии Верховной Рады) представлен проект системы мониторинга. Сейчас над ней уже работают.

Напоминаем:

1 июля Верховная рада в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".

Экономическая правда