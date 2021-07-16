Совет нацбезопасности берет "под особый контроль" 137 видов сырья стратегического значения

Государство будет стимулировать поиск и добычу 137 видов полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для экономики и обороноспособности, лицензии на их добычу будут проверять более тщательно.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания совета 16 июля.

"Определены 137 видов сырья полезных ископаемых, которые сегодня будут под особым контролем государства, они будут за другими процедурами - более придирчивыми со стороны государства – выдаваться эти лицензии", - сообщил Данилов.

Он отметил, что "лицензии, которые имеют компании на добычу меди в нашей стране есть, а ни одного килограмма меди, к сожалению, в Украине не добывается".

"Все это этим решением браться под контроль. Кроме того, там будут усилены определенные процессы с учетом того, что с 1 января 2021 года дети, которые родились, должны получить определенные средства через определенный период времени, как заработает эта система", - добавил Данилов .

Экономическая правда