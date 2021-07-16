От временной оккупации Крыма Украина по меньшей мере потеряла 75% ВВП 2013 года

ФОТО: КРымСКО-ТАТАРСКИЙ РЕСУРСНыЙ ЦЕНТР

Экономические потери от временной оккупации Российской Федерацией Крымского полуострова составляли не менее 135 млрд долларов, или около 75% ВВП Украины в 2013 году - оценка потерь важна в частности для взыскания с России компенсации.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

"Оценка потерь необходима, чтобы компенсировать эти потери через международные суды, обязав Российскую Федерацию выплатить соответствующие суммы или арестовав активы субъектов, причастных к оккупации, в Украине или даже за рубежом", - отмечают в ЦЭС.

В центре добавили, что 135 млрд долларов - это прямые потери активов, в которые входит стоимость земли на Крымском полуострове (3 млрд долл) и доказанных залежей полезных ископаемых (52,3 млрд долл), в частности залежей природного газа и сырой нефти.

Также – потери жилой недвижимости населением (42,7 млрд долл), потери частных компаний (18,4 млрд долл) и банков (2,7 млрд долл), потери государства (14 млрд долл) и местных общин (1,7 млрд долл) .

В оценку не включены макроэкономические последствия временной оккупации Крымского полуострова, ведь их невозможно отделить от влияния общего комплекса агрессивных действий Российской Федерации в отношении Украины. Итак, это только минимальная доказана оценка экономических потерь Украины.

Из-за оккупации Крыма Украина потеряла около 4,5% от своей общей площади, соответствующей 27 тыс. км, или 2,7 млн га. Но не всю эту площадь можно оценить в денежных метриках. В частности, 20% площади занимают горы, еще 8% - водоемы. Общую стоимость 755 тыс. га посевных площадей оценили в около 3 млрд долл.

Украинцы могли потерять почти 935 тысяч квартир, что равно 49 млн квадратных метров. Общая рыночная стоимость крымского жилья на тот момент достигала почти 43 млрд дол.

Частные владельцы, которых насчитывалось 20 тыс. предприятий, потеряли активы на сумму 18,488 млрд долл. Среди утраченных отраслей - генерация и распределение электроэнергии, распределение газа, перерабатывающая промышленность, а также строительство.

Активы госкомпаний, которые были зарегистрированы непосредственно в Крыму до временной оккупации, по состоянию на начало 2014 года составляли 2,7 млрд долл. Среди крупнейших - энергетические компании Черноморнефтегаз и Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами.