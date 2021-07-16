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Государство отказалось защищать абонентов от тайного списания средств за контент-услуги

Пятница, 16 июля 2021, 14:00
 
unsplash

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, не будет принимать постановление правительства, связанную с защитой прав потребителей при заказе, получении и отказе от контент-услуг.

Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ.

Контент-услуги (информационно-справочные, развлекательные, музыкальные) предоставляют так называемые контент-провайдеры через сети операторов телекоммуникаций. Средства за эти услуги списываются с лицевых счетов абонентов.

Два года назад НКРСИ предложила изменить Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг, чтобы избежать навязывания платных услуг абонентам. Предполагалось, что потребитель будет предоставлять согласие на получение платной контент-услуги в два шагаа письменно или путем, который оператор может зафиксировать.

Операторам также хотели запретить предоставлять контент услуги, если на лицевом счете абонента нет средств и обязать одновременно с заказом контент услуги предоставлять абоненту информацию, каким образом можно отказаться от нее.

На заседании профильного правительственного комитета решено вернуть НКРСИ проект постановления Кабинета министров "О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг ".

"Одновременно с этим Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации своим письмом ... обратил внимание Кабинета министров, что в связи с вступлением в силу Закона "Об электронных коммуникациях" 1 января 2022 года возникает необходимость комплексного пересмотра Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг и утверждение новых Правил предоставления и получения электронных коммуникационных услуг".

"Поэтому внесение точечных изменений в подзаконные нормативные правовые акты, которые будут вскоре отменены, не будет эффективным", – считают в парламенте.

НКРСИ согласилась с предложением Комитета и приостановила дальнейшую подготовку указанного нормативно-правового акта.

Планируется, что с вступлением в силу Закона "Об электронных коммуникациях" предложения НКРСИ будут поддержаны и доработаны с учетом позиций Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации.

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Экономическая правда

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НКРСИ мобильная связь

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