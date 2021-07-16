"Майнинг-ферма", которую "обезвредила" СБУ, оказалась IT-компанией – медиа

ain

"Крупнейшая майнинговая ферма", которую СБУ разоблачила в незаконном пользовании электричеством "Вінницяобленерго", на самом деле оказалась IT-компанией ММІ Engineering.

Об этом сообщает ain.ua.

По данным СБУ, в одном из бывших помещений АО "Вінницяобленерго" якобы добывали криптовалюту. По заявлению ведомства, в ферме было задействовано почти 5 тыс единиц компьютерной техники. Ежемесячная сумма убытков по предварительным данным могла составлять от 5 млн до 7 млн грн.

Ферму, по заявлению ведомства, создали жители Киева и Винницы. Они использовали одно из бывших складских помещений "Винницаоблэнерго", находящийся на промплощадке, и незаконно отбирали из его сетей электричество. В ходе обыска из помещения изъяли 3800 игровых приставок и более 500 видеокарт.

По словам адвокатов, представляющих украинскую компанию ММІ Engineering, о которой, как оказалось, и шла речь в релизе СБУ, она занимается разработкой софта, обслуживанием сетей и тренировкой AI.

Максим Бойко, адвокат Juscutum, который представляет компанию в этом деле, отметил, что правоохранители предоставили неправдивую информацию в релизе.

"У ММІ Engineering заключены договоры с "Вінницяобленерго" и "Енера Вінниця" на поставку электроэнергии, она платит по счетам по коммерческому тарифу, по показателям счетчиков", – заявил он.

"У компании также заключен договор на аренду помещения по ул. Энергетическая, 6А, в котором и проходил обыск. Это — бывшее помещение "Вінницяобленерго", которое принадлежит сейчас компании "Альфа Енерджи"", – добавил адвокат.

По информации издания, обыск проводили в связи с расследованием действий служебных лиц компании "Альфа Енерджи": правоохранители подозревали их в незаконном майнинге. Компания ММІ Engineering в документах на обыск не упоминается.

В самой "Вінницяобленерго" официально заявили, что в указанных помещениях никогда не работали майнинговые фермы. И что специалисты компании не обнаружили следов незаконного забора энергии во время обыска.

В ММІ Engineering говорят о том, что обыск полностью парализовал ее деятельность, что изъятое оборудование стоит порядка 30 млн грн, и что компания пытается его вернуть.

Напоминаем:

Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила самую большую в Украине "ферму", где майнили криптовалюту.

Энергетическая компания "Винницаоблэнерго" утверждает, что кражи электроэнергии из сетей не зафиксировано. В Службе безопасности Украины настаивают, что оперируют проверенными данными.