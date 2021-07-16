Рада провалила законопроект о контроле за промышленными выбросами
Верховная Рада отклонила проект закона "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности".
За принятие соответствующего законопроекта в первом чтении 15 июля проголосовали 156 нардепов.
Акт был призван имплементировать в законодательство Украины Директиву ЕС, принятую с целью предотвращения и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ и контроль операций в сфере управления отходами.
Законопроект разработан во исполнение указа президента Владимира Зеленского "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", его принятие является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.
Проект закона предусматривает внедрение интегрированных разрешений на выбросы по европейскому образцу, а также требований к мониторингу выбросов и контролю субъектов хозяйствования, которые получили такое разрешение.
Напоминаем:
Верховная Рада уже дважды направляла этот законопроект на доработку.
В топ-10 предприятий-плательщиков налога на выбросы в 2020 году, а соответственно главных загрязнителей, входит 6 предприятий Рината Ахметова, 1 предприятие индийца Лакшми Миттала, 2 предприятия принадлежат государству, еще одно – нардепу Максиму Ефимову.
Экономическая правда
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