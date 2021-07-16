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В Украине построили первую за 10 лет новую взлетно-посадочную полосу

Пятница, 16 июля 2021, 09:50
 
думская

16 июля новая взлетно-посадочная полоса аэропорта Одесса приняла свой первый борт. Это первая взлетно-посадочная полоса, построенная в Украине за последние 10 лет.

Об этом сообщает ЦТС.

С открытием данной ВПП аэропорт станет "всепогодным", то есть сможет принимать рейсы практически при любых погодных условиях.

Также новая полоса позволит принимать широкофюзеляжные суда, включая Boeing 767, Airbus A330, а в перспективе - Boeing 777 и 787.

Длина новой взлетно-посадочной полосы – 2800 м, ширина – 45 м. Конструктив ВПП имеет толщину 105 см, из них 40 см – "тяжелый бетон". Строительные работы продолжались 31 месяц.

На строительство взлетной полосы выделили 1,68 млрд грн.

Накануне аэропорт не обслуживал рейсы в течение полутора суток для того, чтобы подготовиться к приему рейсов на новой ВПП.

Полоса РД1, обслуживавшая взлеты и посадки до этого, была построена в 1961 году.

В июне Одесский аэропорт принял первый рейс на новом перроне S площадью 40 тыс. кв. м, расположенном непосредственно вдоль нового терминала. Он насчитывает 8 мест-стоянок для воздушных судов.

Напомним, что решение о строительстве новой ВПП в одесском аэропорту приняли еще в 2013 году, работы начались в 2018 году, а завершить планировали в 2019 году.

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аэропорт Одесса

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