Жеваго объявили в международный розыск

Ferrexpo

Интерпол объявил олигарха Константина Жеваго в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР

"27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец банка "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 млн долларов этого финансового учреждения", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что подконтрольная экс-депутату оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем.

"После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", - отметили в ГБР.

ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Жеваго опровергает информацию об объявлении его в международный розыск. Далее прямая речь:

"Костянтина Жеваго не оголошували в міжнародний розшук. Пресслужба Костянтина Жеваго повідомляє, що опублікована ЗМІ інформація щодо нібито оголошення пана Жеваго в міжнародний розшук не відповідає дійсності.

Юридичному офісу Костянтина Жеваго відомо про подання українського бюро Інтерполу про його оголошення у міжнародний розшук. Це стало продовженням незаконного кримінального переслідування проти підприємця. За словами прес-служби та адвокатів пана Жеваго на сьогодні жодних офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу немає. На сайті цієї поважної організації також відсутня відповідна інформація – у цьому може переконатися кожен охочий.

"Ми знаємо, що Інтерпол розглядає цю справу, але остаточне рішення ще не прийняте. Звертаємо увагу, що клопотання українського бюро Інтерполу було надіслано в центральний офіс організації ще у жовтні минулого року. Тривалість його розгляду свідчить, що наведені в документі аргументи не переконливі і потребують ретельного вивчення", - додала в прес-службі.

Адвокати пана Жеваго знаходяться у співпраці з усіма зацікавленими органами, в тому числі міжнародними інституціями, і надали всю вичерпну інформацію. Усі звинувачення в порушенні законодавства є юридично нікчемними, і в разі доведення справи до суду будуть доказово спростовані. Костянтин Жеваго, як законослухняний громадянин України, готовий до відкритого, об’єктивного і неупередженого юридичного процесу. Судячи з усього, влада в обличчі відповідних виконавчих органів хоче підняти свій рейтинг і видає бажане за дійсне, враховуючи явно незаконний та замовний характер кримінального переслідування пана Жеваго. Запущено чергову плітку, щоб дезінформувати його партнерів і ввести в оману громадськість.

Кримінальне переслідування пана Жеваго не ґрунтується на законі. Це стало прямим наслідком оголошеної владою так званої "боротьби з олігархами" та змови великих олігархічних груп-монополістів, наближених до влади, які хочуть знищити весь чесний і прозорий бізнес в Україні. Адвокати пана Жеваго закликають владу і правоохоронні органи країни діяти виключно у правовий спосіб, з наданням всієї повноти інформації громадськості та ЗМІ".

Напоминаем:

Осенью 2019 года ГБР заочно уведомило о подозрении Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и Кредит" на сумму 2,5 млрд грн.

Ранее в рамках расследования были уведомлены о подозрении двое топ-менеджеров этого финучреждения.

В двух уголовных делах уведомлены о подозрении также 7 бывших должностных лиц банка, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственном розыске.

Кроме того, Нацбанк намерен отсудить у Жеваго залог рефинансирования "Финансы и кредит", которым стало финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц 17 декабря 2015 года принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Банка "Финансы и кредит", бенефициаром которого выступал исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.

Банк "Финансы и кредит" был основан в 1990 году.

В рейтинге самых богатых бизнесменов от "Forbes Украина" Константин Жеваго находился на третьей позиции с состоянием 2,1 млрд долларов.

Экономическая правда