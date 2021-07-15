В Мининфраструктуры предлагают запретить ввоз бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года

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Министерство инфраструктуры предлагает с 2030 года запретить ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств" подготовили в ведомстве.

Проект призван стимулировать использование транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, на выполнение Национальной транспортной стратегии на период до 2030 года.

Документ разработан с целью реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив.

Законопроектом предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой государственной регистрации в Украине автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:

с января 2027 года – запрет на бывшие в употреблении автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

с января 2030 года – запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Запрет не будет распространяться на автомобили Вооруженных Сил и других воинских формирований, автомобили, используемые фермерскими хозяйствами с целью их использования за пределами автомобильных дорог общего пользования при ведении фермерского хозяйства и автомобили, которые приобретаются по наследству, а также на автомобили изготовленные до 1981 года.

Экономическая правда