Microsoft представила облачную Windows

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Корпорация Microsoft анонсировала Windows 365 – облачный сервис, позволяющий организациям по-новому использовать операционные системы Windows 10 или Windows 11.

Об этом пишет ITC.ua.

Windows 365 переносит операционную систему в облако Microsoft Cloud, позволяя использовать приложения, данные или настройки Windows с любого устройства.

При этом сервис хранит информацию в облаке, а не на конечном устройстве, что призвано повысить уровень безопасности.

В Microsoft считают, что Windows 365 позволит компаниям решить многие проблемы, возникшие перед ними как во время пандемии и задолго до неё. Например, сотрудники смогут работать из разных мест, не беспокоясь о безопасности данных организации.

Временные сотрудники не будут сталкиваться с логистическими проблемами, связанными с получением нового оборудования или защитой личных устройств. Это позволит компаниям более эффективно и безопасно масштабироваться.

Среди основных преимуществ Windows 365 называют следующие:

Мощность. Благодаря мгновенной загрузке на персональный Cloud PC пользователи могут переносить все свои приложения, инструменты, данные и настройки из облака на любое устройство. Облачный ПК обеспечит необходимые вычислительные мощности и возможности хранение данных, а также окружение Windows 10 или Windows 11 на выбор. Компании смогут выбрать подходящий для них Cloud PC и платить за каждого пользователя ежемесячную плату. Простота. С помощью Cloud PC пользователи могут входить в систему и продолжать работу на разных устройствах. При этом не требуется виртуализация, а IT-отделы получат более простые возможности развертывания, обновления и управления системами. Безопасность. Windows 365 построена по принципам "security by design" и "Zero Trust" с использованием возможностей облака. Информация защищена и хранится не на устройстве, а в облаке. Windows 365 обеспечивает быстрое обновление, упрощает защиту и рекомендует оптимальные параметры защиты для конкретной среды.

Windows 365 станет общедоступной для предприятий всех размеров со 2 августа 2021 года.