Россия заявила о "контрабанде" нефти в Украину на десятки миллионов долларов

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Федеральная таможенная служба России утверждает, что выявила незаконное перемещение в Украину 80 тысяч тонн нефти стоимостью более 2 миллиардов рублей (около 27 миллионов долларов).

Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы РФ.

"В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что капитан танкера "ALTAI" после погрузки в порту Новороссийск 80 тыс тонн нефти при убытии заявил порт назначения Аугуста (Италия), однако после выхода с территории Российской Федерации отправился в порт Южный (Украина), где осуществил выгрузку товаров в нарушение запрета…", – говорится в сообщении.

По словам россиян, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти в Украину.

Также он получил указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза.

ФТС напоминает, что в соответствии с постановлением правительства введен запрет на вывоз из Российской Федерации на территорию Украины сырой нефти.

Экономическая правда