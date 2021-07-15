Строить в Киеве стали больше – потребление бетона выросло на четверть

Ковальская

Рынок потребления бетона в Киеве и Киевской области за первые 5 месяцев 2021 года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба промышленно-строительной группы "Ковальская".

"Ковальская" является крупнейшим производителем бетона в Киевском регионе с долей более 50%.

"Мы наблюдаем существенную динамику на строительном рынке по объемам заказов. Если сравнивать результаты июня текущего года и прошлого года, то показатели отгрузки бетона "Ковальская" повысила на 45%", – добавил генеральный директор "Ковальской" Сергей Пилипенко.

В компании напомнили, что потребление бетона в Украине по итогам 2020 выросло на 8-9%, в Киеве – на 5%.

Рекомендуем почитать: Сергей Пилипенко, "Ковальская": Для некоторых застройщиков кризис 2020 года – это начало конца

Экономическая правда