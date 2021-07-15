Строить в Киеве стали больше – потребление бетона выросло на четверть
Рынок потребления бетона в Киеве и Киевской области за первые 5 месяцев 2021 года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба промышленно-строительной группы "Ковальская".
"Ковальская" является крупнейшим производителем бетона в Киевском регионе с долей более 50%.
"Мы наблюдаем существенную динамику на строительном рынке по объемам заказов. Если сравнивать результаты июня текущего года и прошлого года, то показатели отгрузки бетона "Ковальская" повысила на 45%", – добавил генеральный директор "Ковальской" Сергей Пилипенко.
В компании напомнили, что потребление бетона в Украине по итогам 2020 выросло на 8-9%, в Киеве – на 5%.
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Экономическая правда
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