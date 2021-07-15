Бизнес положительно оценивает развитие своих предприятий – НБУ

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Бизнес улучшил оценки по объемам производства товаров и услуг в Украине, текущему состоянию и прогнозам собственного развития, ожидает замедления инфляции и ослабление девальвации гривни.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по результатам опроса руководителей компаний во II квартале 2021 года.

Индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 112.3% против 108.4% в I квартале. Улучшение индекса произошло в основном благодаря высоким оценкам общих объемов реализации продукции, финансово-экономического состояния предприятий, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь и строительство.

Инфляционные ожидания снижаются второй квартал подряд: в II квартале ожидаемая годовая инфляция составила 7.2% по сравнению с 7.7% в предыдущем квартале. Доля опрошенных предприятий, которые считают, что инфляция не превысит 7,5%, выросла до более 50%.

Также улучшились ожидания бизнеса относительно курса гривни. Среднее значение обменного курса, респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28.71 грн/долл (в предыдущем квартале - 29.15 грн/долл). Более 38% предприятий считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 28.01 грн/долл до 29.00 грн/долл.

Руководители второй месяц подряд впервые после I квартала 2020 положительно оценили текущее финансово-экономическое состояние собственных предприятий. Самые высокие ожидания у предприятий сельского хозяйства, самые низкие – у предприятий энерго- и водоснабжения.

Бизнес ожидает дальнейшее увеличение объемов реализации продукции как в Украине, так и за рубежом.

Четвертый квартал подряд наблюдается улучшение ожиданий по росту объемов иностранных инвестиций предприятиями, которые их привлекают: баланс ответов вырос до 12.3% с 10.4% в I квартале.

Бизнес продолжает смягчать ожидания по уменьшению общего количества работников на своих предприятиях, респонденты предприятий торговли, добывающей промышленности и строительства ожидают увеличения количества своих работников.

Доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине и за рубежом в течение следующих 12 месяцев, продолжает уменьшаться.

Экономическая правда