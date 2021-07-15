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Украинские производители комплектующих для авто получили 12 миллиардов выручки в прошлом году

Четверг, 15 июля 2021, 12:24
 
sm.travel.com.ua

Выручка крупнейших компаний, которые занимаются изготовлением комплектующих деталей для авто в Украине за прошлый год составила 12,4 млрд грн.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

Как отмечается в материале, это на 400 млн грн меньше, чем в прошлом году, когда оборот 10 крупнейших компаний составил 12,8 млрд грн.

Наибольшую выручку в 2020 году получила немецкая компания LEONI, что имеет заводы в Стрые и Коломые, и производит кабельные сети для Opel, Porsche, Volkswagen, Audi, Lamborghini и MAN. Годовой оборот компании в 2020 году составил почти 4 млрд грн.

Чистая прибыль компании, отмечается в отчете 2020 года, составила более 37 млн грн. Это существенно меньше по сравнению с 2019 годом, когда компания заработала почти 280 млн грн.

О том, как в иномарках известных автобрендов оказываются изготовленные в Украине детали читайте в статье: Заводы, работающие на Mercedes, Porsche и Audi. Что Украина производит для мирового автопрома

Экономическая правда

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