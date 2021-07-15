Государственный Укрэксимбанк заработал более миллиарда за полгода

Прибыль государственного Укрэксимбанка за первую половину 2021 года составила более 1,1 млрд грн, из них за июнь - 228 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэксимбанка.

Председатель правления банка Евгений Мецгер отметил, что улучшение финрезультата году произошло вследствие наращивания операционной прибыли (прибыль до вычета процентов по обязательствам и налогов) до 1,4 млрд грн.

"Доходность обеспечено за счет заново сформированного кредитно-инвестиционного портфеля, роста непроцентных доходов, разумной оптимизации объемов и структуры операционных расходов", - отметил он.

Мецгер добавил, что среди приоритетов банка остается работа с работа с неработающими активами.

Напоминаем:

По итогам февраля 2021 года государственный Укрэксимбанк, что в 2020 году стал самым убыточным банком в Украине, во второй раз получил чистую прибыль в размере 99,5 млн грн.

Экономическая правда