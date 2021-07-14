Hitachi купила компанию GlobalLogic за 10 миллиардов долларов

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Японский конгломерат Hitachi объявил о завершении приобретения поставщика услуг для разработки программного обеспечения GlobalLogic в соответствии с окончательным соглашением, подписанным 31 марта 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба GlobalLogic.

В результате сделки Hitachi станет опосредованным владельцем 100% выпущенных в обращение акций материнской компании GlobalLogic Worldwide Holdings.

Отмечается, что сочетание возможностей GlobalLogic и платформы Lumada позволит компании GlobalLogic расширить портфолио цифровых решений Hitachi на глобальном рынке, в том числе путем гибкой разработки приложений в облаке.

Ожидается, что после приобретения GlobalLogic будет активно привлекаться во все пять ключевых сфер бизнеса Hitachi: IТ, энергетика, промышленность, мобильность и Smart Life, а также к бизнесу автомобильных систем (Hitachi Astemo).

Напоминаем:

В марте 2021 года Hitachi Ltd. объявила о покупке GlobalLogic Inc. примерно за 8,5 млрд долларов.

Общие расходы по сделке с учетом задолженности GlobalLogic по оценке конгломерата должны составить 9,6 млрд долларов.

GlobalLogic была основана в 2000 году. Штат компании насчитывает более 20 тыс. сотрудников в 14 странах, она обслуживает более 400 клиентов.

Украина – один из самых крупных хабов компании, который насчитывает 5,7 тыс. сотрудников в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.

По этому показателю GlobalLogic занимает третье место среди IT-компаний в Украине.

Экономическая правда