Антимонопольщикам хотят предоставить слишком широкие полномочия – бизнес

Нормы законопроекта №5431, одобренного Комитетом ВРУ по вопросам экономического развития, могут привести к нарушению прав и свобод человека.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской бизнес ассоциации.

Так, в законопроекте предлагается предоставить Антимонопольному комитету неприсущие полномочия, в частности:

Право на проверки помещений физических лиц по решению суда. При этом в тексте законопроекта не определено, касается ли это только уполномоченных лиц предприятий или любого работника. Более того, порядок и конкретные основания для осуществления проверок бизнеса АМКУ будет фактически устанавливать самостоятельно, что открывает пространство для потенциальных злоупотреблений и давления на бизнес.

Право изымать и накладывать арест на имущество, предметы, документы, другие носители информации АМКУ в любое время суток.

Право определять приоритетность и категории дел, заявления по которым подлежат оставлению без рассмотрения. Представители бизнеса отмечают, что ручное управление перечнем объектов исследования создает искусственные преграды для защиты прав граждан и противоречит принципу верховенства права и равенства всех перед законом.

Право доступа ко всем автоматизированным реестрам, баз данных, других систем сбора, хранения, обработки и поиска информации, сведений, держателем или администратором которых являются государственные органы или органы местного самоуправления. Фактически, эта норма предоставляет АМКУ неограниченные права для доступа к информации, включая конфиденциальную, без надлежащего обоснования необходимости такого доступа.