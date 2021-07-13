НБУ снимет ограничение на покупку иностранной валюты без обязательств
Национальный банк планирует в ближайшее время начать постепенную отмену ограничений на покупку бизнесом иностранной валюты без обязательств.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью "Интерфакс-Украина".
"Мы готовы двигаться дальше на пути к валютной либерализации. Следующим важным шагом станет снятие требования для бизнеса, касающегося покупки иностранной валюты под обязательства", – сказал он.
Замглавы Нацбанка отметил, что, по мнению команды регулятора, такое решение будет иметь большее влияние на валютный рынок, чем последние либерализационные меры.
"Сейчас мы активно дискутируем на эту тему и финализируем обсуждение касательно модальности. Снятие этого ограничения будет постепенным, но оно произойдет. Это решение будет одобрено нами в скором времени", – добавил Гелетий.
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