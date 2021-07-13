Инвестиционная привлекательность Украины выросла – исследование

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Индекс инвестиционной привлекательности Украины в 2021 году вырос с 2,4 до 2,84 - в Минэкономики говорят, что почти разработали всю подзаконную нормативную базу для сопровождения проектов со значительными инвестициями.

Об этом сообщает Министерство экономики со ссылкой на результаты исследования Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Также исследования показали существенное улучшение настроений топ-менеджеров компаний, входящих в ассоциацию. В частности 32% опрошенных считают, что инвестиционный климат улучшили за последние 6 месяцев.

Первый заместитель министра экономики Владимир Гринюк подчеркнул важность запуска механизма сопровождения инвесторов согласно закону об "инвестнянях". Чиновник добавил, что сейчас Минэкономики разработало почти всю подзаконную нормативно-правовую базу для запуска.

Кроме того, министерство продолжает работу по реализации закона об индустриальных парках. "Сейчас Минэкономики и профильный комитет парламента готовят комплексные изменения к законодательству, направленные на создание дополнительных стимулов для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков", - говорят в ведомстве.

"По состоянию на сегодня в Реестр уже включены 50 индустриальных парков. Однако только в 25 из них определены управляющие компании, а у 8 есть участники. Мы должны создать сеть индустриальных парков, существующую не только на бумаге", - добавил Гринюк.

Экономическая правда