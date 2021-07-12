"Винницкая криптоферма": в Нацкомиссии по тарифам тоже заявили о возможных манипуляциях "Винницаоблэнерго"

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Нацкомиссия по энергетике и комуслугам заявила, что действия оператора "Винницаоблэнерго" на рынке имеют признаки искусственного увеличения объемов затрат электроэнергии для завышения тарифов.

Об этом НКРЭКУ сообщила в Facebook.

Ранее СБУ заявила о разоблачении крупнейшей подпольной криптофермы в одном из бывших помещений АО "Винницаоблэнерго". Злоумышленники отбирали электрическую энергию из сетей компании – в СБУ ущерб оценивается в 5-7 млн грн ежемесячно.

В то же время, в НКРЭКУ также зафиксировали необоснованные расходы электроэнергии.

По словам регулятора, при стопроцентном финансировании инвестпрограмм наблюдается аномальная динамика роста фактических затрат электрической энергии в сетях облэнерго в 2018 и 2019 годах. А именно - на 35% по сравнению с 2017 годом.

график НКРЭКУ

"Регулятор критически воспринимает манипулятивные действия лицензиатов, направленные на искусственное увеличение объемов расходов электрической энергии с целью завышения уровней соответствующих тарифов", - добавили в комиссии.

В НКРЕКП говорят, что оценка СБУ соизмерима с объемом необоснованных расходов электрической энергии, предложенных АТ для учета в соответствующих тарифах.

В ответ на такие действия "Винницаоблэнерго" в 2019 году регулятор решил не учитывать эти необоснованные объемы расходов э/э при установлении тарифов.

Напоминаем:

Служба безопасности Украины обнаружила самую большую в Украине "ферму", где майнили криптовалюту.

Сообщается, что злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей АО "Винницаоблэнерго". Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали условные средства учета потребления электрической энергии.

По информации СБУ, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн.

Энергетическая компания "Винницаоблэнерго" утверждает, что кражи электроэнергии из сетей не зафиксировано. В Службе безопасности Украины настаивают, что оперируют проверенными данными.

Экономическая правда