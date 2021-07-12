Стартовый капитал, прибыль и риски: что нужно знать об инвестициях в недвижимость

Выгодно ли вкладывать средства в недвижимость, какую сумму надо иметь и сколько на этом можно заработать.

Более половины украинский нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По данным Госстата, 60% городского населения в 2020 году жили в перенаселенном жилье - менее 21 кв м на человека. Если учитывать все население страны, то цифра будет меньше - 54%. Однако она все равно выше, чем в Великобритании, Германии, Франции, Финляндии (7%) или Бельгии (2%).

"Жилой фонд в Украине на 70% состоит из жилья, построенного в СССР, в 1960-1980-х годах. В относительно новом жилье, построенном после 1990 года, проживает лишь 11% населения. По официальной информации, 7,5% жилого фонда (75 млн кв м) непригодны для жизни", - отмечает Минрегион .

Такая статистика демонстрирует необходимость масштабного обновления жилого фонда, то есть оставляет большой потенциал для развития строительной отрасли и наполнения рынка новыми квадратными метрами.

В последние годы тысячи украинцев зарабатывают на недвижимости, покупая квартиры в начале строительства и продавая их ближе к его завершению.

Размеры таких инвестиций настолько велики, что в правительстве даже решили поднять ставку налогообложения для лиц, продающих более двух объектов недвижимости в год. Пока инициатива правительства не стала законом, ЭП узнавала, выгодно вкладывать средства в недвижимость, какую сумму надо иметь и сколько на этом можно заработать.