Все разделы
Укр / Рус

Microsoft покупает разработчика систем кибербезопасности за полмиллиарда долларов – медиа

Понедельник, 12 июля 2021, 12:40
 
riskiq

Компания Microsoft решила приобрести компанию RiskIQ, которая разрабатывает программы в сфере безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что таким образом технический гигант пытается расширить свою продукцию и лучше защитить клиентов в условиях усиления глобальных кибератак. Соглашение может быть анонсировано в ближайшие дни.

По данным источников, Microsoft купит RiskIQ за 500 млн долларов. В обеих компаниях эту информацию отказались комментировать.

Компания RiskIQ из Сан-Франциско была основана в 2009 году. Ее клиентами были Facebook, BMW, American Express и Почтовая служба США.

В июне Microsoft приобрела другую компанию из того же сектора - ReFirm Labs, которая занимается защитой "умных" устройств.

Microsoft покупает компанию из сектора кибербезопасности на фоне участившихся хакерских атак и распространения программ-вымогателей в первой половине этого года. Некоторые атаки были совершены с помощью уязвимостей в программах Microsoft.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Microsoft кибербезопасность

powered by lun.ua
Материалы по теме
Microsoft выплатит сотрудникам по 1,5 тысячи долларов бонусов за работу во время пандемии 9 июля 2021, 13:35
Пентагон расторг контракт с Microsoft на 10 миллиардов долларов 7 июля 2021, 10:05
Microsoft официально представила операционную систему Windows 11 24 июня 2021, 19:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!