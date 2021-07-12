Microsoft покупает разработчика систем кибербезопасности за полмиллиарда долларов – медиа
Компания Microsoft решила приобрести компанию RiskIQ, которая разрабатывает программы в сфере безопасности.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что таким образом технический гигант пытается расширить свою продукцию и лучше защитить клиентов в условиях усиления глобальных кибератак. Соглашение может быть анонсировано в ближайшие дни.
По данным источников, Microsoft купит RiskIQ за 500 млн долларов. В обеих компаниях эту информацию отказались комментировать.
Компания RiskIQ из Сан-Франциско была основана в 2009 году. Ее клиентами были Facebook, BMW, American Express и Почтовая служба США.
В июне Microsoft приобрела другую компанию из того же сектора - ReFirm Labs, которая занимается защитой "умных" устройств.
Microsoft покупает компанию из сектора кибербезопасности на фоне участившихся хакерских атак и распространения программ-вымогателей в первой половине этого года. Некоторые атаки были совершены с помощью уязвимостей в программах Microsoft.
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