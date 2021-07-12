Крупнейшие госкомпании получили 25 миллиардов прибыли за квартал

Восемь из пятнадцати крупнейших государственных предприятий Украины получили совокупные доходы в размере около 25 миллиардов гривень за первые три месяца 2021 года.

Об этом свидетельствуют отчеты о выполнении показателей финансовых планов этих предприятий, сообщает Марлин.

Наибольшие прибыли получили: "НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 12,6 млрд грн; "Оператор газотранспортной системы Украины" – 4,7 млрд грн; "Укрэнерго" – 3,7 млрд грн и "Укргидроэнерго" – 2,2 млрд грн.

Наибольшие убытки получили железнодорожники и авиаотрасль, которые объясняют негативные финрезультаты последствиями COVID-19.

В частности, в первом квартале "Укрзализныця" получила 1,7 млрд грн чистых убытков, "Украэрорух" – 205,8 млн грн убытков и аэропорт "Борисполь" – 196,7 млн грн убытков.

Суммарный убыток 7 предприятий из ТОП-15 госпредприятий за первый квартал составляет около 2,4 млрд грн.

Приведенные финансовые показатели являются промежуточными. Окончательные выводы о финансовом состоянии ТОП-15 госпредприятий можно будет сделать по результатам всего 2021 года.

В прошлом году правительство определило ТОП-15 госпредприятий для реализации реформы корпоративного управления в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития – ОЭСР.

Экономическая правда