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Глава Минфина США допускает, что новые штаммы COVID-19 подорвут восстановление мировой экономики

Воскресенье, 11 июля 2021, 15:35
 

Министр финансов США Джанет Йеллен в воскресенье выразила серьезную обеспокоенность в связи с тем, что новые варианты коронавируса могут стать угрозой для восстановления пострадавшей от пандемии мировой экономики. 

Об этом сообщают западные СМИ, передает "Интерфакс-Украина". 

"Мы очень обеспокоены вариантом "дельта" и другими вариантами, которые могут возникнуть и поставить под угрозу подъем экономики", - заявила Йеллен журналистам в Венеции после встречи G20. 

 "Мы - взаимосвязанная глобальная экономика. Что происходит в одной части мира, влияет на все другие страны", - добавила она. 

Напоминаем: 

Сейчас во многих странах мира интенсивно распространяется более заразен штамм COVID-19 "дельта". Его впервые обнаружили в Индии.

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Экономическая правда
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