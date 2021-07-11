Глава Минфина США допускает, что новые штаммы COVID-19 подорвут восстановление мировой экономики

Министр финансов США Джанет Йеллен в воскресенье выразила серьезную обеспокоенность в связи с тем, что новые варианты коронавируса могут стать угрозой для восстановления пострадавшей от пандемии мировой экономики.

Об этом сообщают западные СМИ, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы очень обеспокоены вариантом "дельта" и другими вариантами, которые могут возникнуть и поставить под угрозу подъем экономики", - заявила Йеллен журналистам в Венеции после встречи G20.

"Мы - взаимосвязанная глобальная экономика. Что происходит в одной части мира, влияет на все другие страны", - добавила она.

Напоминаем:

Сейчас во многих странах мира интенсивно распространяется более заразен штамм COVID-19 "дельта". Его впервые обнаружили в Индии.