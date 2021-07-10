Hyundai ищет таланты: готовы вкладывать в интерфейс, "зеленые" технологии и дроны

Компания Hyundai планирует финансировать разнообразные стартапы, чтобы потом использовать их технологии в своих автомобилях.

Об этом пишет autonews.

Как отмечает издание, южнокорейский автогигант сейчас принимает заявки от перспективных компаний, которые хотят получить финансирование для реализации своих проектов.

Заявки от стартапов Hyundai будет принимать весь июль. К концу августа он объявит, с какими претендентами на финансирование готов провести собеседование.

Отобранные стартапы для сотрудничества южнокорейский автогигант объявит 9 сентября текущего года.

Стартапы могут подать заявку на использование их технологий в одном из 45 проектов Hyundai. Эти проекты разрабатываются внутренними командами южнокорейской компании. Они охватывают такие сферы, как, например, пользовательский интерфейс, "зеленые" технологии, дроны, материалы и др.

Кандидаты могут предложить свой собственный проект, но Hyundai говорит, что лучше всего придерживаться предложенных тем.

Напоминаем:

Hyundai работает со стартапами с 2018 года. С тех пор южнокорейский автогигант инвестировал деньги в 39 стартапов.