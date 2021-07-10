В ТОПе возмещения НДС за июнь агроэкспортер и комбинаты Ахметова

Среди крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС за июнь американский агроэкспортер, комбинаты холдинга Метинвест, завод Интерпайп и государственное предприятие.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

"Объем бюджетного возмещения НДС в июне снизился до 12,0 млрд грн. Темпы возмещения также значительно замедлились - до 42 суток, что также наибольшим показателем за весь год (для сравнения: в марте-мае возмещения осуществлялось за 35 суток)", - говорится в сообщении.

В то же время, в июне было наибольшее количество успешных операций по возмещению - 3784 (против 3601 в мае). Таким образом, средняя сумма возмещения на одну операцию составляет 3,1 млн грн, что на 400 тыс. грн меньше чем в мае.

ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за июнь

ГП "САНТРЕЙД" - 651 млн грн ОАО "Запорожсталь" - 635 млн грн ЧАО "ММК им." - 600 млн грн ООО " ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб "- 519 млн грн ГП" ГАРАНТИРОВАННАЯ Покупатель "- 464 млн грн

В июне в ТОП-5 является компаний по объему бюджетного возмещения, помимо традиционных" участников ", вошел ООО "Интерпайп Нико Тьюб", которая занимает 4 место, и является представителем металлургического сектора. Также в "топа" вернулся ГП "Гарантированный покупатель", представитель энергетического сектора, который уже занимал 3 место ТОПа в апреле.

Остальные места занимают постоянные представители аграрного и металлургического сектора, которые почти ежемесячно являются самыми получателями бюджетного возмещения НДС, резюмировали в центре.