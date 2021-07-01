Верховная Рада отменила свободную экономическую зону "Крым"

фото: кримськтатарський ресурсний центр

Верховная Рада на внеочередном заседании 1 июля приняла пакет законов, которыми отменила закон о свободной экономической зоне "Крым", а также связанные с ним изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

Об этом известно из заседания Рады. Парламентарии голосовали три законопроекта за основу и в целом: 5501-д (относительно изменений в Налоговый кодекс), 5502-д (об отмене ЗУ "О создании свободной экономической зоны "Крым"), 5503-д (относительно изменений в Таможенный кодекс).

Закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" приняли в 2014 году на десять лет.

Им ввели особый порядок применения законодательства Украины на временно оккупированной территории, однако де-факто законом введены льготные условия для продолжения ведения там хозяйственной деятельности.

Как отмечают авторы законов, это создало условия для продолжения ведения бизнеса на оккупированной территории и построения теневых схем. Кроме того, в налоговом законодательстве граждан, оставшихся проживать на ВОТ, было приравнено к нерезидентам, что привело к дискриминации граждан Украины.

Парламентарии напоминают, что ЕС были введены санкции против России, которыми запрещен импорт продукции из ВОТ в страны ЕС, инвестиции, экспорт определенных товаров и технологий на такую территорию и тому подобное. Любые поставки товаров из оккупированной территории запрещены в Украине.

В то же время, в украинском законодательстве остается разрешенным, хотя и с ограничениями, ведение бизнеса с ВОТ, что противоречит публичной позиции государства в сфере санкционной политики и политики непризнания. Также законодательно до сих пор не закреплены условия запрета водоснабжения на временно оккупированную территорию до восстановления конституционного строя Украины.

Учитывая указанное, Верховная Рада приняла 328 голосами документ о признании утратившим силу закона о создании СЭЗ "Крым", чем прекратила ее существование.

Кроме того, законом нормируют порядок въезда и выезда лиц на / с ВОТ, закрепят право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на ВОТ и обеспечат реализацию права на наследование для таких лиц.

Также 329 парламентариев поддержали соответствующие изменения в Налоговый кодекс, которыми регулируется вопрос администрирования налогов и сборов для лиц, имеющих налоговый адрес и / или для объектов налогообложения на временно оккупированной территории.

За изменения в Таможенный кодекс проголосовали 330 нардепов. Им установили, что до окончания режима временной оккупации таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины с и на Крым и города Севастополя, не справляются.

Экономическая правда