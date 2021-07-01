Старт продаж сельхозземли: за полдня зарегистрировали больше 30 сделок
По состоянию на 14:00 1 июля представляют в реестре зарегистрировано 33 новых сделок относительно земли сельскохозяйственного назначения.
Об этом на пресс-конференции заявил министр юстиции Денис малюська.
"Это первые соглашения с землей сельскохозяйственного назначения, заключенные после снятия моратория", - сказал министр.
По его словам, широкомасштабная земельная реформа начнет действовать с 2024 года.
"Сейчас же наступает этап "ограниченного рынка земли", когда приобретать землю могут только физические лица, и общая площадь таких участков не может превышать 100 га", - сказал Малюська.
Он добавил, что будет осуществляться проверка источников происхождения средств на приобретение участка у ее потенциального владельца.
Напомним:
С 1 июля 2021 года граждане Украины могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.
Подробнее читайте в статье: Рынок открывается с 1 июля: как купить или продать землю по новому закону
Экономическая правда
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