Верховный Суд обязал признать дом-монстр на Подоле готовым к эксплуатации

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Верховный Суд частично удовлетворил иск девелопера ЖК "Подол Престиж" и обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) выдать сертификат готовности для киевского ЖК "Подол Престиж", известного как "дом-монстр".

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на решение суда.

Суд пришел к выводу, что владелец здания ООО "Патели Лизинг" сделал все необходимое для получения сертификата. При этом, ГАСИ незаконно отказала компании в выдаче сертификата, говорится в решении суда.

"Обстоятельства, установленные судами в этом деле, предусматривают только один вариант правомерного поведения субъекта властных полномочий - принятие решения о выдаче истцу сертификата", - говорится в решении суда.

Согласно ч.5 ст.39 закона "О регулировании градостроительной деятельности", здание смогут принять в эксплуатацию сразу после выдачи такого сертификата.

Решение Верховного суда не подлежит обжалованию.

Согласно Госгеокадастру, эта земля находится в коммунальной собственности. Суд признал, что ООО "Патели Лизинг" арендует ее. Владельцы общества - киевлянин Федор Патели и Олег Токарь из Днепра. Руководителем фирмы является Андрей Рокицкий.

Напоминаем:

Северный апелляционный хозяйственный суд столицы отменил запрет на ввод в эксплуатацию дома-монстра на Подоле.

В 2012 году ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание (ЖК "Подол Престиж"), которое окрестили "дом-монстр на Подоле".

В ноябре 2019 года Хозсуд Киева обязал фирму снести четыре этажа выше восьмого этажа дома (9-12 этажи), поскольку они не были предусмотрены проектом и является самовольно построенными.

21 октября 2020 года Северный апелляционный хозсуд это решение отменил и производство по делу закрыл. Позже постановление апелляции обжаловали в кассационной инстанции.

В ноябре прошлого года Окружной административный суд Киева обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию выдать ООО "Патели Лизинг" сертификат на скандально известное здание в центре Киева, построенное с превышением этажности на ул. Нижний Вал 27-29